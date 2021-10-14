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Zararlar İBB raporunda! İşte İBB'nin zarara uğratmayı başardığı şirketlerin bilançoları...

A Haber
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Giriş: 14.10.2021 11:00
Güncelleme:14.10.2021 11:01
İBB'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda, önceki yıllarda kâr eden belediye iştiraki 28 şirketten 7'sinin son iki buçuk yılda zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Bu şirketlerin, İBB yönetiminin CHP'ye geçtiği Haziran 2018'den sonra kârdan zarara geçmeleri ve zararlarının her yıl artarak büyümesi dikkat çekiyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
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