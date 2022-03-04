Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı! Yangın kontrol altına alındı

Rus ve Ukrayna güçleri arasındaki çatışma sırasında Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın çıktı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Eğer patlama yaşanırsa Çernobil'den 10 kat etkili olur" dedi. Bölge diken üstündeyken nükleer tesis direktörü "Tesiste radyasyon güveliği sağlandı" açıklamasında bulundu. Rus ve Ukrayna güçleri arasında Gece boyunca süren çatışmalar sırasında nükleer santrale roket isabet etti. Yangın çıkan santralin vurulma anı kameraya yansıdı.