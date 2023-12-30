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Zap, Hakurk, Metina'da neler oluyor? Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 15:36
12 Mehmetçik’in şehit olduğu saldırılarından ardından Irak’ın kuzeyinde art arda operasyonlar düzenleniyor ve terör hedefleri imha ediliyor. A Haber muhabiri Barış Türel detayları Hakkari’den canlı yayında anlattı.
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