Zap, Hakurk, Metina'da neler oluyor? Mehmetçik terör hedeflerini imha ediyor

12 Mehmetçik’in şehit olduğu saldırılarından ardından Irak’ın kuzeyinde art arda operasyonlar düzenleniyor ve terör hedefleri imha ediliyor. A Haber muhabiri Barış Türel detayları Hakkari’den canlı yayında anlattı.

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