Zaman ayarlı terör saldırısı! A Haber'de anlattı: Arkasında terörist gibi davranan ABD var!

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla ne mesaj verilmek istendi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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