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Zam pazarlığında son gün! Hakem heyeti toplu sözleşme zam oranını açıklayacak

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Giriş: 31.08.2023 08:47
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yılda alacağı zam oranları bugün belli olacak. Kamu görevlileri hakem heyeti son toplantısını yapacak. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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