Zam pazarlığında son gün! Hakem heyeti toplu sözleşme zam oranını açıklayacak

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin önümüzdeki iki yılda alacağı zam oranları bugün belli olacak. Kamu görevlileri hakem heyeti son toplantısını yapacak. Ayrıntıları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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