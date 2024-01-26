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Zam farkları bugün hesaplarda! Emekli Sandığı emeklilerinin zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 11:20
Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Emekli sandığı emeklilerinin zam farkı bugün hesaplara yatırılıyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.
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