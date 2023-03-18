18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Zaferin 108. yıl dönümü! Çanakkale ruhu neleri kazandırdı?

Zaferin 108. yıl dönümü! Çanakkale ruhu neleri kazandırdı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 12:10
Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü… İtilaf  Devletlerinin 100 gemisine karşı Çanakkale’de geçit verilmedi hem tarihi hem ülkeleri hem iktidarları değiştiren bir tarih yazıldı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat önemli ifadeler kullandı. Murat, “Emperyalist devletlerde 1453 yılının aslında acısı vardı. İşte bunun intikamını almak istiyorlardı. Bir Haçlı zihniyeti ile saldırdılar.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale ruhu neleri kazandırdı?
Çanakkale ruhu neleri kazandırdı?
Mısır’a 11 yıl sonra ilk ziyaret!
Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret!
11 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu Mısır’da
11 yıl sonra bir ilk! Çavuşoğlu Mısır'da
Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü!
Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü!
Türkiye eliyle Afrin’de büyük dönüşüm!
Türkiye eliyle Afrin’de büyük dönüşüm!
Çanakkale sadece tarih değiştirmedi!
Çanakkale sadece tarih değiştirmedi!
Namazgah Tabyası’nın Çanakkale Savaşı’ndaki önemi!
Namazgah Tabyası'nın Çanakkale Savaşı'ndaki önemi!
HDP’ye bakanlık formülü!
HDP’ye bakanlık formülü!
Şehitler için Cumhuriyet Meydanı’nda tören!
Şehitler için Cumhuriyet Meydanı'nda tören!
Hey Onbeşli türküsünün acı öyküsü
Hey Onbeşli türküsünün acı öyküsü
58 günde yazılan destan: Afrin
58 günde yazılan destan: Afrin
Boğazın kilidi: Hamidiye
Boğazın kilidi: Hamidiye
Daha Fazla Video Göster