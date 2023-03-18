Zaferin 108. yıl dönümü! Çanakkale ruhu neleri kazandırdı?

Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü… İtilaf Devletlerinin 100 gemisine karşı Çanakkale’de geçit verilmedi hem tarihi hem ülkeleri hem iktidarları değiştiren bir tarih yazıldı. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat önemli ifadeler kullandı. Murat, “Emperyalist devletlerde 1453 yılının aslında acısı vardı. İşte bunun intikamını almak istiyorlardı. Bir Haçlı zihniyeti ile saldırdılar.” dedi.

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