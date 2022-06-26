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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın korumaları dehşet saçtı! Korna basan sürücüye 'Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun' dayağı
Partisinin çalışmaları için Mersin'e giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın korumaları şehirde dehşet saçtı. Partinin konvoyuna denk gelen Aral T.'nin, korna çalmasıyla Özdağ'ın korumaları, "Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara" diyerek saldırıda bulundu. Aral T. yaşanan olaydan Özdağ'ın haberi olduğunu belirterek kendisini ve eşini darp eden korumalardan şikayetçi oldu.