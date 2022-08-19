19 Ağustos 2022, Cuma
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hackletip şantaj yaptırdı
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği görüntüler ortaya çıktı. Hesabı hackleyen kişiyle görüntülü konuştuğu görülen Taşkaya, iş adamına şantaj yaparak "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var." mesajını yazdırdı.