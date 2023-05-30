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Zafer Cumhur İttifakı’nın | BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de! İşte seçim gecesine damga vuran karenin hikayesi

A Haber
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Giriş: 30.05.2023 16:26
Güncelleme:30.05.2023 16:26
Türkiye kararını verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber’de soruları yanıtladı. Mustafa Destici, "Milletimiz tercihini ortaya koydu. İnşallah muhalefet artık terör örgütleri arasına mesafe koyar." dedi. Mustafa Destici seçim gecesine damga vuran liderler fotoğrafının hikayesini de anlattı.
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