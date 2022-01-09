Z kuşağı genç öyle bir konuştu ki Kılıçdaroğlu ve muhalefetin planlarını deşifre etti! Z kuşağı genç kızın söyledikleri sosyal medyada gündem oldu!

A Haber vatandaşa mikrofon tutmaya ve sokağın nabzını ekranlara taşımaya devam ediyor. A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, vatandaşlara mikrofon uzatarak gündemdeki konuları sordu. 18 yaşındaki Z kuşağı bir gencin gündemle ilgili ifadeleri ise dikkat çekti. Muhalefete ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. İşte o çarpıcı yorumlar...