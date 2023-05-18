Z kuşağı da “Erdoğan” dedi! Muhalefetin Z kuşağı algısı çöktü

Muhalefetin "Z kuşağı bizi destekliyor" algısı çöktü. 14 Mayıs seçimlerinde gençler tercihini Başkan Erdoğan'dan yana yaptı. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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