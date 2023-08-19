Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ

Türkiye'deki yapılanması ardı ardına düzenlenen operasyonlarla çöken Fetullahçı terör örgütünde iç kavgalar yaşanmaya başladı. Öyle ki elebaşı Gülen'in sağlık durumunun da her geçen gün kötüye gitmesiyle örgüt yönetimini ele geçirme mücadelesi ve ayrışma süreci ayyuka çıktı.