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Yüzyılın mitingi için geri sayım

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.05.2023 20:23
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Atatürk Havalimanı’nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak" dedi.
Yüzyılın mitingi için geri sayım
Yüzyılın mitingi için geri sayım
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