06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Yüzyılın mitingi için geri sayım
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Atatürk Havalimanı’nda "Büyük İstanbul Mitingi" ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak" dedi.