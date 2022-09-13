Yüzyılın konut projesi açıklanıyor! 250 bin konut 100 bin altyapılı arsa

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi bugün açıklanıyor. Gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Dar gelirli aileler için 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. 16 bin TL'den az geliri olana 4 bin 200 TL taksitle ucuz ev satılacak. Ucuza konut projesi piyasaları nasıl etkileyecek? Ucuza konut projesinin ayrıntıları neler? Ev fiyatları düşecek mi? Gelişmeleri A Haber TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi. Özelmacıklı, “Dar gelirli olan ve gayrimenkul almak isteyen vatandaşlarımız için beklenen an geldi. 81 il de geniş bir tabana yayılacak olması herkes tarafından açıkçası heyecanla bekleniyor. Gençlere özel kontenjan ayrıldı. Burada yüzde 20’lik bir kontenjan bekliyoruz. Kontenjanlara baktığımızda birçok kişiyi ev sahibi yapacak. ” dedi.

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