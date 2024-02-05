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Yüzyılın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Felaketin büyüklüğü gözler önüne serildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 18:21
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından kayda alınan görüntülerde felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
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