Yüzyılın felaketi nerede etkili oldu? Hangi iller ve ilçeler hasar aldı?

Türkiye asrın en büyük 3. depremi ile gece 04.17’de sarsıldı ardından bir büyük deprem daha oldu. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, çevre illeri de etkiledi. İlçelerde yıkım büyük oldu...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN