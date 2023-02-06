Yüzyılın deprem felaketinden beter sözler Enver Aysever ve sözde deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan geldi! Yıkıcı depremler yalnızca İslam ülkelerinde oluyormuş

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin etkisi altında. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem yıkıcı etkisindeki artçılarla devam ediyor. 10 ilde insanların hayatını kaybettiği Mısır'dan Suriye'ye kadar etkili depremden daha acımasız yorumlar CHP'li gazeteci Enver Aysever ve sözde deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan geldi. Aysever'in programında konuşan deprem uzmanı yaptığı alçak yorumlarla acılı insanları çileden çıkardı. Ercan'ın iddiasına göre yıkıcı depremler yalnızca "siyasal İslam" olan ülkelerde oluyormuş. Aysever'in bir hayli heyecanla çanak tuttuğu sosyal medyada büyük linç yedi. Devletin ve milletin tüm varlığıyla seferber olduğu felakette bir de böylesı akılalmaz sözler kamuoyu tarafından "Dışarda düşman aramaya gerek yok içimizdeki hainler onları hiç aratmıyor" şeklinde eleştirdi.