12 Şubat 2023, Pazar
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Yüzyılın DEPREM felaketinde 7. günde ÇİFTE MUCİZE! Ömer ve annesi böyle kurtarıldı
Son dakika deprem haberi... Türkiye'nin yaşadığı "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen iki büyük depremin 7. gününde de yeni mucize kurtuluş haberleri bekleniyor. Enkaz başında umutlu bekleyişler sürüyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren son gelişmeleri canlı yayında anbean aktarıyor. Kahramanmaraş'ta enkazdan kadın sesi alındı. 150. saatte önce Ömer, sonra annesi enkazdan sağ kurtarıldı. İşte ekiplerin zamana karşı yarışı ve A Haber'in görüntülediği mucize kurtuluş anları...