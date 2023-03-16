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Yüzyılın afeti değerlendirme toplantısı! BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci’den önemli açıklamalar

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Giriş: 16.03.2023 12:26
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Türkiye derinden sarsıldı, 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Depremde ölenlerin sayısı ise 49 bini buldu. Yüzyılın afeti değerlendirme toplantısında BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci önemli açıklamalarda bulundu.
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