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Yüzlerce tank Gazze’ye dayandı! Katil İsrail ölüm yağdırıyor

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 13:32
Sınırda tanklar konuşlandırıldı. İsrail ordusu Gazze’ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları o noktadan aktardı.
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