Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel bir TV kanalında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili detayları değerlendiren Bakan Selçuk "Ayrıntısı pazartesi Kabine'de konuşulacak. Ama genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı son 7 günde 100 binde görülen vakayı açıklayacak. 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin olduğu belirlenmiş olacak. O şehrin valisi ve İl Hıfzısıhha Kurulu o ilde okulun kapatılması veya açılmasıyla ilgili karar alabilecek." ifadelerini kullandı. Yüz yüze sınavlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk "Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı" dedi.