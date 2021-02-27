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Yüz yüze sınavlar olacak mı? Yazın telafi eğitimi yapılacak mı? Üniversiteler açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!

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Giriş: 27.02.2021 20:17
Güncelleme:27.02.2021 20:19
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk özel bir TV kanalında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimle ilgili detayları değerlendiren Bakan Selçuk "Ayrıntısı pazartesi Kabine'de konuşulacak. Ama genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı son 7 günde 100 binde görülen vakayı açıklayacak. 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin olduğu belirlenmiş olacak. O şehrin valisi ve İl Hıfzısıhha Kurulu o ilde okulun kapatılması veya açılmasıyla ilgili karar alabilecek." ifadelerini kullandı. Yüz yüze sınavlara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk "Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı" dedi.
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