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Yüz yüze eğitimin başlaması sonrası velilere flaş uyarı! Renkli maskelerdeki o tehlikeyi duyurdu... Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy A Haber'de açıkladı

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Giriş: 02.03.2021 23:50
Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında yüz yüze eğitimin başlangıcına yönelik açıklamalarda bulundu ve velileri bir konuda uyardı. İşte detaylar...
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