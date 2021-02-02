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Yüz yüze eğitimde tarih belli oldu! Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim için tarih verdi. Köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, il bazında eğitim-öğretim için de 1 Mart'ı işaret etti. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim için tarih verdi. Köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, il bazında eğitim-öğretim için de 1 Mart'ı işaret etti. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.