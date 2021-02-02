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Yüz yüze eğitimde tarih belli oldu! Hangi sınıflar eğitime başlayacak?

A Haber
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Giriş: 02.02.2021 10:48
Güncelleme:02.02.2021 11:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim için tarih verdi. Köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, il bazında eğitim-öğretim için de 1 Mart'ı işaret etti. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitim için tarih verdi. Köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, il bazında eğitim-öğretim için de 1 Mart'ı işaret etti. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika: Bakan Selçuktan yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklamalar! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİMLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR! YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
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