14 Eylül 2021, Salı
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Yüz yüze eğitimde ilk hafta! Bakan Özer: Tatil edilen hiçbir okul yok
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında okullarda pandemi tedbirleri başarıyla uygulandı. 850 bin derslikten yalnızca 198'inde eğitime ara verildi. Öğretmenlerin de aşılanma oranlarını hızla artıyor. Yüz yüze eğitimde son durum ne? Ayrıntıları Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında katardı.