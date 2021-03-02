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Yüz yüze eğitim başlıyor! Okullar hangi illerde nasıl açıldı?

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Giriş: 02.03.2021 09:46
Güncelleme:02.03.2021 10:02
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak... Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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