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Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Eğitimde yol haritası ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 11:21
Güncelleme:15.05.2021 11:26
Türkiye’de 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Vaka sayılarının 10 binin altına düşmesi bekleniyor. Okullar 2 Temmuz'da kapanıp yaz tatili başlayacak. Peki kontrollü normalleşme sürecinde eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar yüz yüze, hangi sınıflar uzaktan eğitime başlayacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altun aktardı.
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Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
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