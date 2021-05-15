Yüz yüze eğitim başlayacak mı? Eğitimde yol haritası ne olacak?

Türkiye’de 29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Vaka sayılarının 10 binin altına düşmesi bekleniyor. Okullar 2 Temmuz'da kapanıp yaz tatili başlayacak. Peki kontrollü normalleşme sürecinde eğitim nasıl olacak? Hangi sınıflar yüz yüze, hangi sınıflar uzaktan eğitime başlayacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altun aktardı.

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