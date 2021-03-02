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Yüz yüze eğitim başladı! Peki nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2021 09:17
Güncelleme:02.03.2021 09:20
Yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Okul öncesi, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda eğitim başladı. Okul öncesinde tam zamanlı, ilkokullarda haftada 2 gün eğitim yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır İstanbul Sancaktepe'deki Yahya Kemal Beyatlı İkokulu'ndan aktardı.

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