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Yüz yüze anket çalışması algıları boşa çıkardı! Z kuşağının yüzde 33’ü AK Parti’ye oy veriyor

A Haber
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Giriş: 23.05.2021 09:45
Güncelleme:23.05.2021 10:03
AK Parti AR-GE ekibi sahaya indi ve anket çalışması yaptı. Bu çalışmalar ışığında, Z kuşağının yüzde 33'ünün AK Parti'ye oy vermeye hazırlandığı saptandı. Z kuşağının yanı sıra X ve Y kuşaklarının AK Parti'ye oy verme oranı ise yüzde 38 oldu. Genel toplamda yüzde 40 bandını rahatlıkla aşan AK Parti, tüm alanlarda CHP'nin kat kat üzerinde olduğunu birkez daha gösterdi.
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