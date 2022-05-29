Yüz binler Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde! Başkan Erdoğan ilk fidanı dikti

Son dakika haberi... Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluştu. İstanbul'un fethini temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti. Öte yandan tören için millet bahçesine yüz binlerce İstanbullu akın etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN