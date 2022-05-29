29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yüz binler Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde! Başkan Erdoğan ilk fidanı dikti

Yüz binler Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde! Başkan Erdoğan ilk fidanı dikti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2022 17:00
Son dakika haberi... Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluştu. İstanbul'un fethini temsilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek. İlk fidanı Başkan Erdoğan dikti. Öte yandan tören için millet bahçesine yüz binlerce İstanbullu akın etti.  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yüz binler millet bahçesinde
Yüz binler millet bahçesinde
Erdoğan’ın katılımıyla ilk fidanlar toprakla buluştu
Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidanlar toprakla buluştu
İlk fidan dikildi! Bu ne anlama geliyor?
İlk fidan dikildi! Bu ne anlama geliyor?
Bir sorusu var: Geziciler neredesiniz?
Bir sorusu var: Geziciler neredesiniz?
SOLOTÜRK’ten Fetih gösterisi!
SOLOTÜRK’ten Fetih gösterisi!
Mescid-i Aksa’da Türk vatandaşına çirkin saldırı
Mescid-i Aksa’da Türk vatandaşına çirkin saldırı
ODTÜ’de terör propagandası: 16 gözaltı
ODTÜ'de terör propagandası: 16 gözaltı
Yeni harekat mesajı ABD’yi panikletti!
Yeni harekat mesajı ABD’yi panikletti!
Ege’de dev tatbikat
Ege'de dev tatbikat
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
İlk fidan için büyük heyecan
İlk fidan için büyük heyecan
Suriye’nin kuzeyinde eller tetikte
Suriye'nin kuzeyinde eller tetikte
Daha Fazla Video Göster