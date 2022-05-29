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Yüz binler akın akın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne gidiyor! Başkan Erdoğan vatandaşları selamladı

A Haber
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Giriş: 29.05.2022 17:23
Bugün Fatih Sultan Mehmet tarafından yeni bir çağın açıldığı İstanbul’un fethinin 569. yılı. Fethin coşkusuna özel olarak hazırlanan programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için ilk fidanı dikti. Vatandaşlar tören alanına akın akın gidiyor. Vatandaşlar araçlarından inerek alana yürüyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Alanda ise vatandaşlar büyük bir coşku yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tören alanına gelip MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştükten sonra sahneden vatandaşları selamladı. O noktandan son durumu da Aslı Bilger Kutludağ anlattı.
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