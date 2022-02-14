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Yuvarlak masada ne konuşuldu? HDP’siz buluşma ittifakı nasıl etkiler?

A Haber
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Giriş: 14.02.2022 10:23
Muhalefet kanadının 6 partisi, yuvarlak masa etrafında toplandı. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları bir araya geldi. 5 buçuk saat sürdü toplantı. O masada Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP yoktu.  Bu da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın tepkisine yol açtı. Ankara'da kulislerde ne konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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