Yuvarlak masada ne konuşuldu? HDP’siz buluşma ittifakı nasıl etkiler?

Muhalefet kanadının 6 partisi, yuvarlak masa etrafında toplandı. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları bir araya geldi. 5 buçuk saat sürdü toplantı. O masada Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP yoktu. Bu da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın tepkisine yol açtı. Ankara'da kulislerde ne konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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