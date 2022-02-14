14 Şubat 2022, Pazartesi
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Yuvarlak masada ne konuşuldu? HDP’siz buluşma ittifakı nasıl etkiler?
Muhalefet kanadının 6 partisi, yuvarlak masa etrafında toplandı. CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları bir araya geldi. 5 buçuk saat sürdü toplantı. O masada Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP yoktu. Bu da HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın tepkisine yol açtı. Ankara'da kulislerde ne konuşuluyor? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.