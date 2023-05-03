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Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen sular altında kaldı! 5 aylık süre kamerada

DHA
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Giriş: 03.05.2023 14:54
Artvin'in Yusufeli ilçesinin eski yerleşim yerinin, 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalması, aşama aşama çekilen videolarla kayıt altına alındı.
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