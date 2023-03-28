28 Mart 2023, Salı
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Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 80 metreyi geçti! Enerji üretimi için geri sayım
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 80 metreyi geçti. Ülkenin gurur projesinde elektrik üretiminin yıl ortasında başlaması hedefleniyor. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım Yusufeli Barajı’nda son gelişmeleri aktardı.