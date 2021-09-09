09 Eylül 2021, Perşembe
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Yusufeli Barajı’nda sona doğru! 275 metre yüksekliğiyle dünya 3. olacak
Artvin Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'de birinci dünyada ise 3'üncü büyük baraj. Dev projenin açılışı için artık sayılı günler kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’nın konuğu olan Yusufeli Barajı İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya değerlendirdi.