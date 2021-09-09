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Yusufeli Barajı’nda sona doğru! 275 metre yüksekliğiyle dünya 3. olacak

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 13:07
Artvin Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'de birinci dünyada ise 3'üncü büyük baraj. Dev projenin açılışı için artık sayılı günler kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’nın konuğu olan Yusufeli Barajı İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya değerlendirdi.
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