Yusufeli Barajı’nda sona doğru! 275 metre yüksekliğiyle dünya 3. olacak

Artvin Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'de birinci dünyada ise 3'üncü büyük baraj. Dev projenin açılışı için artık sayılı günler kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’nın konuğu olan Yusufeli Barajı İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya değerlendirdi.

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