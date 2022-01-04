Yurttan kış manzaraları! Doğu Karadeniz kar altında, okullar tatil edildi

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, ekipler karla mücadele çalışmalarına hız verdi. Yurdun bazı Batı illerinde ise sis etkili oldu. Görüş mesafesi düşünce sürücüler zor anlar yaşadı. İşte yurttan kış manzaraları...

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