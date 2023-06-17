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Yurtta YKS heyecanı! Geç kalanların imadına yetiştiler! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polislerimize teşekkür ediyorum

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Giriş: 17.06.2023 13:58
81 il ve Lefkoşa'da her sene olduğu gibi bu sene de YKS heyecanı yaşanıyor. Diğer yıllarda olduğu gibi bu sene de sınava son saniyede yetişenler oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmek için gayret gösteren polislerimize teşekkür ediyorum." dedi.
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