Yurtta 28 Mayıs zaferi coşkusu! Türkiye Yüzyılı başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir kere daha Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçildi. Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’na gönül verenler, seçim zaferini kutlamak için meydanlara akın etti.

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