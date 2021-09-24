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Yurtlar üzerinden provokasyon! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan A Haber'de flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 24.09.2021 12:45
Güncelleme:24.09.2021 12:46
Yurtlar üzerinden gençleri provoke ederek sokağa dökme çabaları yürütülüyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "2002 yılı ile 2021 yılı kıyaslaması olarak bakıldığı zaman hem yatak, hem hizmet hem de konfor açısında büyük farklar var. Altyapı olarak sunulan hizmet standartı olarak dünyanın en güçlü otel zincirleri ile rekabet edebilecek bir altyapı sistemimiz var." dedi.
Yurtlar üzerinden provokasyon! YURTLAR ÜZERİNDEN PROVOKASYON!
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Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber’de flaş açıklamalar
Bakan Kasapoğlu’ndan A Haber'de flaş açıklamalar
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