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Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıların nedeni ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2021 15:21
Güncelleme:01.05.2021 15:29
Geçtiğimiz yıl 28 farklı ülkede Türk vatandaşlarını doğrudan ya da dolaylı etkileyen 389 saldırı gerçekleşti. En çok nefret suçu işlenen ülkelerde ilk 3'te Almanya, Fransa ve Avusturya bulunuyor. Yurt dışında Türkler neden hedef alınıyor, nefret suçunun altında yatan sebepler neler? Seta Berlin Koordinatörü Zafer Meşe yayın konuğumuz.

Bu konuda A Haber canlı yayınına konuk olan Seta Berlin Koordinatörü Zafer Meşe: Bilindiği üzere Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde Türk Diasporası mevcut, Özellikle de Almanya ve Fransa. Bu ülkelerde diasporanın yoğun olduğunu görüyoruz Yurt dışında yaşayan Türklerin diasporasının yarısından fazlası özellikle Almanya'da. Dolaysıyla Türkiye'nin gelişmesi ve terörle mücadele kapsamında Suriye'de ve Irakta verdiği mücadele yurt dışında yaşayan Türkleri hedefe koyuyor.

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