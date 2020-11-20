Yurt içi terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. inancım budur" dedi. Peki üst süte ağır darbeler alan terör örgütü PKK dağılıyor mu? A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve SETA Güvenlik Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, teröre karşı verdiğimiz mücadelede gelinen noktayı anlattı.

Yurt içi terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. inancım budur" dedi. Peki üst süte ağır darbeler alan terör örgütü PKK dağılıyor mu? A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulunan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve SETA Güvenlik Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, teröre karşı verdiğimiz mücadelede gelinen noktayı anlattı.





İşte o açıklamalardan satır başları;

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Terörle mücadele konusunda 15 Temmuz darbe girişimi bu anlamda bir milada dönüştü bizim açımızdan. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cü kadroların temizlenmeye başlanması zaten kendi içinde terörle mücadelenin manipüle edilmesiyle ilgili ortaya çıkardığı riskleri azaltırken bir diğer tarafıyla da taarruz ruhu konsepti çerçevesiyle ortaya konulan kararlılık ve bu kararlılığın o günden bugüne sahada etkisini baskısını hiç kaldırmaması.

SETA Güvenlik Araştırmaları direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş: Kesinlikle birkaç noktanın çok önemli Türkiye'nin terörle mücadelesinde. Bunlardan bir tanesi güvenlik sektöründe son yıllarda yapılmış olan reform. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma ile birlikte o reformun yapılması içeride PKK'nın etkinlik alanını çok ciddi anlamda daralttı.