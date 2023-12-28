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Yurt içi seçmen listeleri askıya çıkıyor! Seçmen listeleri 4 Ocak’ta askıda

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 15:39
Yerel seçimler için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun, yurt içi seçmen kütüğünün güncelleştirilmesine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yurt içi seçmen listeleri ne zaman askıya çıkıyor?  İşte tüm detaylar…
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