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Yurt genelinde yapılan otoyol ağı 3 bin 633 kilometreye ulaştı

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 16:05
Yurt genelinde otoyol ağı 2022 itibarıyla 3 bin 633 kilometreye ulaştı. 260 kilometrelik otoyol inşası ise sürüyor. A Haber muhabiri Tayfun Er İzmir- İstanbul otoyolundan detayları aktardı.
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