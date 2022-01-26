26 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yurt genelinde hangi yollar kapalı? Yollar nasıl takip ediliyor?
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Karayolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanırken ekipler ulaşımın aksamamışı için mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yolların durumu anlık izleniyor. Peki Türkiye genelinde hangi yollar kapalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.