26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yurt genelinde hangi yollar kapalı? Yollar nasıl takip ediliyor?

Yurt genelinde hangi yollar kapalı? Yollar nasıl takip ediliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2022 13:37
Güncelleme:26.01.2022 13:41
Türkiye kar yağışının etkisi altında. Karayolları yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanırken ekipler ulaşımın aksamamışı için mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yolların durumu anlık izleniyor. Peki Türkiye genelinde hangi yollar kapalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Büyükelçisi resmen göreve başlıyor
ABD Büyükelçisi resmen göreve başlıyor
Araçlarını terk edenlere çağrı
Araçlarını terk edenlere çağrı
Altun’dan mülteci açıklaması
Altun'dan mülteci açıklaması
Yurt genelinde hangi yollar kapalı?
Yurt genelinde hangi yollar kapalı?
İmamoğlu’na teşekkür!
İmamoğlu'na teşekkür!
İmamoğlu’na balıkçı isyanı!
İmamoğlu'na balıkçı isyanı!
Kar boşa gitmesin! Geleceği kurtaracak proje
Kar boşa gitmesin! Geleceği kurtaracak proje
DBP il binasına terör operasyonu!
DBP il binasına terör operasyonu!
Dünyanın gözü kulağı o noktada!
Dünyanın gözü kulağı o noktada!
İstanbul’da sürücülerin kar çilesi sürüyor
İstanbul'da sürücülerin kar çilesi sürüyor
Doğu Anadolu’da kar altında!
Doğu Anadolu'da kar altında!
CHP’den ‘üzgünüz’ açıklaması!
CHP’den ‘üzgünüz’ açıklaması!
Daha Fazla Video Göster