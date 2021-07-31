Yurt genelinde birçok noktada yangınlarla mücadele sürüyor

Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris başta olmak üzere birçok noktada orman yangınları ile mücadele aralıksız sürüyor. Manavgat'ta orman yangınında devletin yanı sıra, vatandaş da gönüllü olarak seferber oldu. Söndürme ve soğutma çalışmaları gece boyunca devam etti. Manavgat'ta 34 mahallede 2 bin 300 yapı yangından zarar gördü. Marmaris yangınında 3. gününde İçmeler bölgesindeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. A Haber sıcak bölgelerden son durumu aktardı.

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