Yurt dışındaki vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerine yoğun ilgi! Rakam 2018'i çoktan geçti

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının toplam 1 milyon 488 bin 842 olduğunu açıkladı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.