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Yurt dışındaki vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerine yoğun ilgi! Rakam 2018'i çoktan geçti

İHA
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Giriş: 07.05.2023 16:22
Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının toplam 1 milyon 488 bin 842 olduğunu açıkladı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı.
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