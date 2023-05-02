Yurt dışındaki vatandaşlar nasıl temsil edildi?

AK Parti'nin beyannamesinde, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik önemli adımlar da bulunuyor. Yurt dışındaki Türkler için hangi adımlar atıldı ve yeni planlar neler? A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN