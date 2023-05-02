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Yurt dışındaki vatandaşlar nasıl temsil edildi?

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 14:33
AK Parti'nin beyannamesinde, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik önemli adımlar da bulunuyor. Yurt dışındaki Türkler için hangi adımlar atıldı ve yeni planlar neler? A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu detayları anlattı.
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