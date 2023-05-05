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Yurt dışında seçmen sandık başında! Azerbaycan'da Türk vatandaşları bugün oy kullanmaya başladı

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 09:07
Yurt dışında oy verme işlemi devam ediyor. Yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısı 1 milyonu geçti. Azerbaycan'da Türk vatandaşları bugün sandığa gidiyor. Son durumu Bakü’de bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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