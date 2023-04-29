29 Nisan 2023, Cumartesi
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Yurt dışında oy verme işlemi! İlk iki günde 101 bin 750 seçmen oy kullandı
73 ülkede 156 farklı noktada bulunan yurtdışı temsilciliklerinde sandıklar kuruldu. Yurtdışındaki seçmenler oy kullanmaya devam ediyor. Seçmenler havaalanları, konsolosluk ve gümrük kapılarında oylarını kullanıyor. İngiltere ve Fransa’dan son durumu A Haber ekiplerinden Alpaslan Düven ve Ömer Aydın aktardı.