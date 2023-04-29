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Yurt dışında oy verme işlemi! İlk iki günde 101 bin 750 seçmen oy kullandı

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 11:57
73 ülkede 156 farklı noktada bulunan yurtdışı temsilciliklerinde sandıklar kuruldu. Yurtdışındaki seçmenler oy kullanmaya devam ediyor. Seçmenler havaalanları, konsolosluk ve gümrük kapılarında oylarını kullanıyor. İngiltere ve Fransa’dan son durumu A Haber ekiplerinden Alpaslan Düven ve Ömer Aydın aktardı.
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