Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı? 28 Mayıs ikinci tur oylaması öncesi YSK son sayıyı duyurdu

| 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasında şu ana kadar 717 bin 612 kişi oy kullandı. YSK'dan yapılan açıklamada seçmenlerden, 683 bin 580'i yurt dışı temsilciliklerde, 34 bin 32'si gümrük kapılarında oy kullandığı duyuruldu.